"إرادة" بالرياض يدشن أول تطبيق إلكتروني في المملكة عن علاج مرضى الفصام

ضمن جهوده لتطوير هذا التخصص الصحي الحيوي في المملكة.. عُمّم على المستشفيات

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، تطبيقًا إلكترونيًّا طبيًّا جديدًا يحمل اسم "البرتوكولات العلاجية لمرضى الفصام وثنائي القطب" يمكن تحميله على أجهزة (آب ستور) و(أندرويد)؛ حيث يخدم الفِرَق العلاجية في مجال الصحة النفسية؛ وذلك ضمن جهود المجمع لتطوير هذا التخصص الصحي الحيوي في المملكة.

وأكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن تدشين هذا التطبيق يأتي استمرارًا للجهود التي يبذلها المجمع والعاملين فيه لتطوير الخدمات الصحية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان على كل الأصعدة؛ معتبرًا التطبيق خطوة متقدمة ومواكبة للتطور الإلكتروني في الوقت الراهن، ومبينًا أنه أول برتوكول علاجي من نوعه على مستوى المملكة، وتم تعميمه من وزارة الصحة على المستشفيات النفسية.

وأوضح أن التطبيق سيكون متاحًا أمام جميع المختصين في مجال علاج الأمراض النفسية؛ حيث يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات المستندة إلى البراهين الطبية العالمية في مجال علاج مرضى الفصام ومرضى ثنائي القطب.

من جهته ذكر مساعد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن تدشين البرتوكولات العلاجية لمرضى الفصام وثنائي القطب هو أحد أبرز مخرجات مشروع التحسين، نفّذه المجمع بهدف تقليص مدة تنويم المرضى في الأقسام النفسية الحادة، وحصل حينها على المركز الأول على مستوى مستشفيات وزارة الصحة كأفضل مشروع ضمن برنامج أداء، وسيكون نواة لتطبيقات أخرى ليشمل برتوكولات علاجية للاضطرابات النفسية الأخرى والمقاييس النفسية الشاملة.

وقدّم رئيس قسم الصحة النفسية الدكتور مهدي بن محمد العنزي عرضًا عمليًّا عن التطبيق وأبرز استخداماته والهدف منه والجهود التي بذلت لتنفيذه؛ موضحًا أن هذا التطبيق سيكون مرجعًا للكوادر العلاجية فيما يخص مرض الفصام وثنائي القطب، ويسهل الحصول على المعلومات الطبية النفسية الهامة للفريق المعالج.