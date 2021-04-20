"توكلنا" يتيح حجز لقاح ‎"كورونا" عبر التطبيق

للتسهيل على طالبي التطعيم للحصول على الخدمة

أتاح تطبيق "توكلنا" خدمة حجز لقاح كورونا في خطوة للتسهيل على طالبي اللقاح بالحصول على الخدمة وحجز الموعد عبر التطبيق؛ بالتوجه إلى أيقونة الخدمات ثم اختيار أيقونة " لقاح كورونا".

وأتاح التطبيق تحديد المستفيد سواء المستخدم للتطبيق أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، إلى جانب اختيار مركز التطعيم والوقت.