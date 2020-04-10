استمرار المنشآت التجارية الغذائية بجدة في تطبيق الاحترازات من كورونا

وضع عازل بلاستيكي بين الزبائن والمحاسبين حفاظًا على سلامة المرتادين

واصلت المنشآت التجارية الغذائية والتموينية، تطبيقها المزيد من الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن "وضع عازل بلاستيكي بين الزبائن والمحاسبين"؛ حفاظًا على سلامة وصحة مرتادي هذه المنشآت والعاملين فيها.

وشهد اليوم التزامًا كاملًا بتطبيق كل ما من شأنه ضبط الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة من قِبَل المتسوقين داخل هذه المنشآت؛ من تعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات، وترك المسافات الكافية بين بعضهم والمحددة بـ150 سم، وسط توفر المخزون الغذائي والتمويني من مختلف الأصناف والأنواع من المواد الاستهلاكية والاحتياجات الضرورية؛ في ظل الطلب المتزايد لهذه المنتجات من المستهلكين.

وراعت الأسواق تهيئة الأقسام الخاصة لبيع الأصناف والمنتجات الاستهلاكية وعرضها وتسويقها بالطريقة الصحية الآمنة، والتأكد التام من صلاحيتها وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك، وسط متابعة وزارة التجارة بتنفيذ الجولات الميدانية على المنشآت التجارية الغذائية عبر الفِرَق الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة المخزون، وصلاحية المنتجات، وضبط عملية الأسعار.

وتحرص أمانة محافظة جدة على مراقبة هذه المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع التعليمات الصحية كافة في هذا الشأن.

وأعرب المتسوقون من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية والتموينية على الوجه المطلوب وبالقدر الذي يغطي الطلب، وضبط تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا؛ في ظل وعي الجميع بخطورة هذه الجائحة وضرورة التعامل معها بكل حزم واقتدار.