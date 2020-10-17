العين في اختبار صعب أمام الهلال.. أبها في ضيافة الشباب.. والقادسية يخشى عقبة البداية

الرياضة تحتفي بعام الخط العربي.. في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تدور عجلة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020-2021 "الدوري السعودي" مجددًا؛ إذ تنطلق اليوم السبت بإقامة 4 مباريات بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية المطبَّقة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويفتتح فريقا الشباب وأبها المنافسات عندما يلتقيان عند الـ 6 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يقام اللقاء الثاني عند الـ 10: 6 مساء، ويجمع التعاون والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. ويستضيف الوحدة عند الـ 00: 8 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة نظيره القادسية "وصيف دوري الدرجة الأولى" ، ويختتم الهلال "حامل اللقب" لقاءات اليوم الأول من الجولة الأولى عندما يلتقي عند الـ 15: 9 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض نظيره العين الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة.

تاريخ المسابقة

يعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي إلى عام 1977م حين كانت المسابقة تحت باسم "الدوري الممتاز"، ويُحسم لقبه عن طريق النقاط. واستمر هذا النظام إلى عام 1990م؛ إذ تغير اسمه عام 1991م إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، واشتمل على نظام المربع الذهبي لتحديد البطل. واستمر على هذا النظام 17 عامًا؛ ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008م باسم الدوري السعودي، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها؛ إذ كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق، وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه، وسُمح بمشاركة اللاعبين الأجانب، وفي النسخة الخامسة استُبدل نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم؛ إذ دُمجت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقًا. وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقًا، ثم زاد إلى 14 فريقًا في بداية موسم 2010م. كما اعتُمد مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة باسمها "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018" التي حقق النصر لقبها، وحقق الهلال لقبها في الموسم الثاني، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا الاسم.

سِجل البطولة

حقق فريق الهلال لقب المسابقة بواقع 16 لقبًا، يليه النصر والاتحاد بـ 8 ألقاب، ثم الشباب 6 ألقاب، يليه الأهلي بـ 3 ألقاب، ثم الاتفاق بلقبين، والفتح بلقب واحد، فيما حقق الاتفاق والشباب والهلال بطولة الدوري بدون أي خسارة.

عام الخط العربي

تنطلق البطولة اليوم بمشاركة القطاع الرياضي في مبادرة "عام الخط العربي"؛ إذ أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، هذه المشاركة من خلال تعريب أسماء اللاعبين على قمصانهم في مباريات الدوري.