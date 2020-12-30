تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف

أجراه فريق طبي بمجمع الملك فيصل وكان لديها نزيف وانخفاض في الضغط

نجح فريق طبي استشاري من عدة تخصصات بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ سيدة غير سعودية من غيبوبة تامة وحالة سيئة جدًّا.

وبدأت القصة عندما وصلت المريضة إلى طوارئ "النساء والولادة" في غيبوبة تامة وحالة سيئة نتيجة نزيف شديد بعد الولادة، وانخفاض كبير في ضغط وسيولة الدم، وانخفاض معدل الهيموجلوبين إلى 3.5 جرام.

وعلى الفور تعامَلَ الفريق الطبي مع الحالة، وتمت السيطرة على النزيف وإعطاء المريضة 25 كيس دم ومشتقاته من الدم والبلازما والصفائح الدموية؛ حتى بدأت الحالة في التحسن، ووضعت على التنفس الصناعي في العناية المركزة لمراقبة حالتها بشكل دقيق، والتي بدأت في التحسن.

فريق طبي

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 12:09 PM

أجراه فريق طبي بمجمع الملك فيصل وكان لديها نزيف وانخفاض في الضغط

تدخّل طبي سريع و25 كيس دم تُنقذ سيدة من غيبوبة تامة بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نجح فريق طبي استشاري من عدة تخصصات بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ سيدة غير سعودية من غيبوبة تامة وحالة سيئة جدًّا.

وبدأت القصة عندما وصلت المريضة إلى طوارئ "النساء والولادة" في غيبوبة تامة وحالة سيئة نتيجة نزيف شديد بعد الولادة، وانخفاض كبير في ضغط وسيولة الدم، وانخفاض معدل الهيموجلوبين إلى 3.5 جرام.

وعلى الفور تعامَلَ الفريق الطبي مع الحالة، وتمت السيطرة على النزيف وإعطاء المريضة 25 كيس دم ومشتقاته من الدم والبلازما والصفائح الدموية؛ حتى بدأت الحالة في التحسن، ووضعت على التنفس الصناعي في العناية المركزة لمراقبة حالتها بشكل دقيق، والتي بدأت في التحسن.

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