نجاة طفل بعد سقوط "عارضة" عليه أثناء ممارسته كرة القدم

نجا أحد الأطفال في الثانية عشرة من عمره عصراً أمس الخميس من الإصابة بعد سقوط إحدى العوارض عليه وهو يمارس رياضة الكرة في أحد الملاعب بالشرائع.

وتفصيلاً، وأثناء استمتاع عدد من الأطفال بممارسة لعبة كرة القدم في ملعب تابع لأمانة العاصمة المقدسة بمخطط 3، سقطت إحدى عوارض المرمى، ومرت بجوار جسد الطفل لترتطم بالأرض دون أن يتعرض لمكروه بفضل الله.

يذكر أن هناك عدداً من الملاعب المنتشرة في الشرائع تفتقر لأعمال الصيانة الدورية للتأكد من عوامل الأمن والسلامة فيها، حيث إن بعضها تعرض الحواجز الحديدية المحيطة بها للتلف في أرضياتها أو إنارتها، وبعضها الآخر تكاد تسقط.