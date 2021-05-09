"عمران خان" يصل جدة و"القصبي" في استقباله

رئيس الوزراء الباكستاني كان قادماً من المدينة المنوّرة

وصل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان؛ إلى جدة اليوم، قادماً من المدينة المنوّرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي؛ وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز؛ وعدد من المسؤولين، ومندوب عن المراسم الملكية.