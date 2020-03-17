ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

جرت خلاله مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا"

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

‏وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

كما أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

ولي العهد إيمانويل ماكرون فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 07:38 PM

جرت خلاله مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا"

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

‏وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء "كورونا" المستجد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.

كما أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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ولي العهد إيمانويل ماكرون فيروس كورونا الجديد

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