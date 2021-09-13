متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة إسرائيل في أمريكا تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين

عبّروا عن تأييدهم لفرار المعتقلين الستة من سجن جلبوع

ألقى متظاهرون بالملاعق أمام سفارة إسرائيل لدى الولايات المتحدة؛ اليوم (الاثنين)؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأظهرت صورة متداولة على نطاق واسع على "تويتر" مئات الملاعق الملقاة أمام سفارة إسرائيل في واشنطن، تأييدًا لعملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة الأسبوع الماضي.