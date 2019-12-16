الاتحاد: إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية

إحالة ملف داكوستا إلى اللجنة القانونية

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رفعها للهيئة العامة للرياضة طلباً بعقد جمعية عمومية غير عادية للكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالنادي.

ورجحت المصادر أن إدارة النادي ستقدم استقالتها رسمياً خلال عقد الجمعية.

كما أشارت إدارة النادي في البيان إلى إحالة طلب اللاعب داكوستا والذي يطالب بفسخ العقد إلى اللجنة القانونية بالنادي لاتخاذ ما يلزم.

وبذلك يصبح اللاعب مروان داكوستا ثالث لاعب يطالب بفسخ العقد بجانب سانوغو وفيتشيو.