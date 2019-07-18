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أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى 8 مساءً

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني جازان" يدعو للحذر واتباع الإرشادات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان.



وذكرت أن الحالة تشمل محافظات "أبو عريش ، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وفيفا وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.