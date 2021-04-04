سلمان آل خليفة: سباق "إكستريم إي العلا" يستقطب أنظار العالم لاكتشاف حضارة وتاريخ العلا

قال صاحب السمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية للسيارات إن المملكة العربية السعودية سباقة بتنظيم أول سباق عالمي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في أرضها وفي العلا التي خلقت بجمال طبيعتها أجواء تنافسية رائعة.

وبيّن في تصريح لـ"واس" أن هذه الفعالية الفريدة من شأنها أن تضع العلا في قلب المنافسات الرياضية العالمية من خلال هذا السباق الذي استقطب مشاهدات واهتماماً كبيراً، معرباً عن أمنياته مواصلة النجاحات التي تحققت على الصعيد الرياضي ومنافسات سباقات السيارات بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكّد أن إقامة سباق إكستريم إي للسيارات الكهربائية في العلا يمثّل بداية مهمة في هذا النوع من السباقات أسوة بسباقات الراليات الصحراوية التي حققت المملكة نجاحاً باهراً في تنظيمها، مشيرًا إلى أن استمرار تنظيم هذه المنافسات مهم جداً لاستقطاب أنظار العالم نحو اكتشاف ما تحويه العلا مشاهد ومقومات عديدة.