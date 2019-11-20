"حلواني" إلى رتبة "عميد"

تقلّد مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، العقيد منصور عبدالقادر حلواني؛ رتبة عميد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وقدّم العميد "حلواني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن.