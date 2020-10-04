أمير مكة يوجه بإزالة محطة وبوليفارد المطار لعدم استكمال اشتراطات إقامتها

لجنة التعديات بدأت صباح اليوم أعمال الإزالة.. بمتابعة محافظة جدة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة محطة وبوليفارد المطار.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن لجنة التعديات بدأت صباح اليوم الأحد أعمال إزالة محطة وبوليفارد المطار؛ لعدم استكمال الاشتراطات الفنية والنظامية اللازمة لإقامتها؛ مشيرة إلى أن محافظ جدة تابَعَ مجريات توجيه أمير المنطقة بالإزالة.