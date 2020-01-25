شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"

تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

بريدة المرور دوريات المرور اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة

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25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 06:27 PM

شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

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بريدة المرور دوريات المرور اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة

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