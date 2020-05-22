الكويت تسجل 955 إصابة جديدة بكورونا

9 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 138

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، قفز إلى 19564 حالة؛ فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة.

وأوضحت أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة؛ في حين بلغ مجموع مَن أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.