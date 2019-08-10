في لوحة رسمتها "سبق": شاهد أطفال عرفة ينثرون البهجة بين الحجيج

ترافقها الصورة الأجمل في تنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن

تصوير: نايف بن عيسى: تجمع مناسك الحج ملايين الأشخاص والجنسيات حول العالم من الرجال والنساء والعائلات بمن فيهم أطفال المرافقين لذويهم في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعظم الشعائر الإسلامية.

ورصدت عدسة " سبق " من ساحات جبل الرحمة بمشعر عرفات، العديد من الأطفال بصحبة ذويهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.

وكان ضيوف الرحمن قد صعدوا اليوم على عرفات الطاهر وسط منظومة متكاملة من الخدمات وكثافة رجال الأمن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافة وغيرها من الجهات الحكومية المساندة عبر مواقعهم المعدة لتنظيم حركة السير ومساعدة ضيوف الرحمن.