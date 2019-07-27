سفير نيوزيلندا يقدِّم الشكر للقيادة على استضافته ذوي ضحايا حادث المسجدَيْن

في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد لقائه نائب وزير الشؤون الإسلامية

قام سفير نيوزيلندا لدى الرياض، السيد جيمس مونرو، بزيارة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس لتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استضافته أُسر ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وأشار إلى أنها "فرصة سعيدة لنا لنتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على هذه البادرة الكريمة باستضافته الحجاج من نيوزيلندا، الذي يظهر للجميع وللعالم كافة أنه رجل الكرم والتسامح".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر"، قال فيها: "اجتمعت مع نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن سعيد ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية د. عبدالله الصامل لتقديم جزيل الشكر على استضافة الملك سلمان الكريمة لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في المسجدَيْن".

وكان السفير النيوزيلندي قد بحث مع الوزارة الاستعدادات لاستقبال المستضافين، وأشاد بالجهود والخدمات التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ الأمر الملكي، واستمع إلى شرح وافٍ عنها.

يُشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجَّه باستضافة 200 حاج وحاجة من أُسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدَيْن في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة العشرات؛ وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.