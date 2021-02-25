18 ألف مستفيد من عيادات طب الأسرة بمراكز "صحة الدمام" خلال 2020

32 عيادة يشرف عليها أكثر من 30 طبيباً مختصاً لتقدم الخدمات للمراجعين

استفاد أكثر من 18 ألف مراجع من عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية بالدمام خلال العام الماضي منذ تطبيق مسار العيادات المتخصصة ضمن برنامج نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الصحي الذي يواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتمد على تقديم خدمات وقائية وعلاجية للأمراض المزمنة في 32 عيادة متوفرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالدمام والتي يشرف عليها أكثر من 30 طبيباً مختصاً .

وأوضح رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية الدكتور محمد بن ظافر الأحمري أن تطلعات حكومتنا الرشيدة ودعمها الكبير للقطاع الصحي في المملكة والتخطيط المدروس من وزارة الصحة لتطبيق البرامج التي تواكب رؤية المملكة 2030 أصبحت ملموسة على أرض الواقع من خلال الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، حيث يعتبر مسار نموذج الرعاية الصحية الجديد أحد المشاريع الكبيرة والرافدة لتطوير وتقديم الخدمات الصحية عل أكمل وجه للمواطن.

وبين الأحمري أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والمنشآت التابعة له كان سباق في إطلاق هذه الخدمات العلاجية ومنها مراكز الرعاية الصحية بالدمام والخبر التابعة لمجمع الدمام الطبي التي تحتوي على العديد من العيادات التي يقودها عدد من الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وتقدم فيها الخدمات الوقائية والعلاجية للأمراض المزمنة بجانب وجود منسقين لتسهيل الحصول على جميع الخدمات والإحالات للعيادات التخصصية مثل عيادات السمنة والكلى والتغذية أو عيادات الكشف المبكر للسرطان وهشاشة العظام أو المستشفيات، مشيداً بذات الوقت بجميع الطواقم العاملة في مراكز الرعاية الصحية والجهود الكبيرة التي تبذل منهم لخدمة جميع المراجعين .