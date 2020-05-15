"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49167 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 21869 حالة.

وتابع المتحدث: بلغ عدد حالات الوفيات الجدد 9، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 292 متوفىً.