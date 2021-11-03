الدفاع الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن ناقلة النفط في بحر عمان

مسؤول بين أن بحرية واشنطن كانت في وضع مراقب

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، مزاعم إيرانية بشأن حادث وقع في بحر عمان، ادعت فيه بأن قوات بحرية أميركية حاولت استعادة ناقلة نفط من البحرية الإيرانية.

ونقلت "الحرة" عن مسؤول بـ"البنتاجون" أن الحادث وقع الأسبوع الماضي، وأن البحرية الأمريكية كانت في موضع المراقب.

وقال المسؤول: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار، أو أي توجيه لطلقات تحذيرية".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "بحرية الحرس الثوري أحبطت محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط تحمل على متنها نفطًا تابعًا لطهران في بحر عمان"، دون أن يحدد تاريخ ذلك.