"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544811 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 279 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533430 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8560 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2821 والحالات الحرجة 824 حالة.