هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن مزاد لبيع "سيارات تشليح وبضائع منوعة" بجمرك البطحاء

وفق ضوابط محددة بينها دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال.. تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، عن إقامة مزاد علني لبيع "سيارات تشليح وبضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة إلى أن عملية البيع ستتم يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر في العاشرة صباحًا بجمرك البطحاء، مشترطة للدخول في المزاد التقيد بعدة ضوابط؛ منها دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

وتابعت في إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر، أن الضوابط تشمل كذلك إخراج البضائع والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، مع دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

وأضافت الهيئة: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع والسيارات برسم الصادر؛ على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا؛ وفق توجيهات وزارة الصحة، مع اشتراط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.