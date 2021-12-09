"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ للرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية والشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لتبوك ذكر المركز أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حقل وضباء ومقنا ونيوم شرما والبدع والمعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والشماسية وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

كما تشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.

وتشهد الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.