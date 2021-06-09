"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.