أمريكا تعاقب 5 كوريين شماليين وكيان روسي مرتبطين بالبرنامج الصاروخي لبيونج يانج

شملت تجميد أصولهم وحظر وصولهم لنظامها المالي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء) عقوبات مالية على خمسة كوريين شماليين مرتبطين ببرنامج بيونج يانج لأسلحة الدمار الشامل، بعد تجاربها الصاروخية الباليستية الأخيرة.

وذكر المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون، في بيان نقلته "فرانس 24"، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، يعد دليلاً جديدًا على أنها تواصل توسيع برامجها المحظورة على الرغم من دعوات المجتمع الدولي إلى الدبلوماسية ونزع السلاح النووي.

وبيّن أن الأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم العقوبات مسؤولون عن إمداد كوريا الشمالية ببضائع من أجل أسلحتها للدمار الشامل وبرامجها للصواريخ الباليستية، ومن بين هؤلاء تشو ميونغ هيون المقيم في روسيا، الذي تربطه علاقات بمؤسسة كورية شمالية خاضعة لعقوبات لمشاركتها في برنامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة.

وأضاف أن الأربعة الآخرين هم: سيم كوانغ سوك، وكيم سونغ هون، وكانغ تشول هاك، وبيون كوانغ تشول، المرتبطون أيضًا بهذه المؤسسة، لكنهم يعيشون في الصين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا عقوبات على الكوري الشمالي أو يونغ هو، والروسي رومان أناتولييفيتش ألار، والكيان الروسي "بارسيك"؛ بسبب نشاطات أو معاملات أسهمت ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل من جانب كوريا الشمالية.

وجمّدت الأصول المحتملة لجميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وسيحظر وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي.