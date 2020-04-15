تأجيل طواف فرنسا للدراجات الهوائية إلى شهر "أغسطس"

للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1903

أجبر فيروس كورونا المستجد منظمي طواف فرنسا على إرجاء النسخة السابعة بعد المئة إلى أواخر الصيف للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1903.

وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء عن تغيير الموعد الذي كان مقرراً بين 27 يونيو و19 يوليو، ليصبح بين 29 أغسطس و20 سبتمبر في خطوة متوقعة، لاسيما بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 مايو، وحظر التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف تموز/يوليو بسبب انتشار "كوفيد-19".

ومن المؤكد أن إقامة نسخة 2020 خارج الروزنامة والتوقيت التقليديين في عز فصل الصيف، سيخفف من حجم الحضور الجماهيري الذي يبلغ عادة قرابة 12 مليون شخص على امتداد الأسابيع الثلاثة للسباق الذي ينطلق كالعادة من نيس ويختتم في جادة الشانزليزيه في العاصمة باريس.

وبإرجاء طواف فرنسا إلى الموعد الجديد، سيتأثر تلقائياً طواف "فويلتا" الإسباني الذي كان مقرراً بين 14 أغسطس و6 سبتمبر، وسينتقل إلى موعد لاحق.