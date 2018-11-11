"التميمي" يوجه باستمرار عمل الشركة المشغلة داخل المطارات

مريع: رئيس هيئة الطيران تفهم الدور حفاظاً على سلامة الركاب

وجّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي؛ بالسماح باستمرار عمل مؤسسة أعمال الشاطئ داخل ساحات المطارات الداخلية بالمملكة ومزاولة نشاطها وفقاً للعقد المبرم مع الهيئة مع عملها على ترقية مستوى الخدمة المقدمة.

وأبلغ مدير الإدارة العامة للتخصيص بهيئة الطيران المدني، المطارات الداخلية في المناطق: الغربية والجنوبية والشمالية والوسطى، بتمكين الشركة من العودة إلى العمل بعد أن تم إيقافها.

وكان التميمي؛ قد التقى رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة إبراهيم مريع؛ ونائبه حسام فيصل؛ حيث أعرب مريع؛ عن تقديره البالغ لرئيس هيئة الطيران المدني لتفهمه دور العمل الذي تقوم به الشركة، بنقل الركاب من الطائرة حتى صالة القدوم للقادمين، ومن صالة المغادرة حتى الطائرة للمسافرين، وذلك حفاظا على سلامتهم.