رغم عدم ثبوت إصابتها.. "كورونا" يجبر "ميركل" على أداء مهامها من المنزل

أجرت 3 اختبارات إلى الآن

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الاثنين)، بأن المستشارة أنجيلا ميركل ستواصل رئاسة الحكومة من منزلها؛ رغم أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها بفيروس كورونا لثالث مرة.

وأضاف المتحدث في بيان أوردته "رويترز" أن المستشارة ستباشر خلال الأيام المقبلة مهامها من حجرها الصحي في بيتها.

ووضعت "ميركل" نفسها رهن حجر صحي ذاتي وتعمل من بيتها بعد تلقيها تطعيماً في 20 مارس، من قبل طبيب ثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 10:09 PM

أجرت 3 اختبارات إلى الآن

رغم عدم ثبوت إصابتها.. "كورونا" يجبر "ميركل" على أداء مهامها من المنزل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الاثنين)، بأن المستشارة أنجيلا ميركل ستواصل رئاسة الحكومة من منزلها؛ رغم أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها بفيروس كورونا لثالث مرة.

وأضاف المتحدث في بيان أوردته "رويترز" أن المستشارة ستباشر خلال الأيام المقبلة مهامها من حجرها الصحي في بيتها.

ووضعت "ميركل" نفسها رهن حجر صحي ذاتي وتعمل من بيتها بعد تلقيها تطعيماً في 20 مارس، من قبل طبيب ثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل فيروس كورونا الجديد

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