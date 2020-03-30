رغم عدم ثبوت إصابتها.. "كورونا" يجبر "ميركل" على أداء مهامها من المنزل

أجرت 3 اختبارات إلى الآن

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم (الاثنين)، بأن المستشارة أنجيلا ميركل ستواصل رئاسة الحكومة من منزلها؛ رغم أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها بفيروس كورونا لثالث مرة.

وأضاف المتحدث في بيان أوردته "رويترز" أن المستشارة ستباشر خلال الأيام المقبلة مهامها من حجرها الصحي في بيتها.

ووضعت "ميركل" نفسها رهن حجر صحي ذاتي وتعمل من بيتها بعد تلقيها تطعيماً في 20 مارس، من قبل طبيب ثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.