"عودة منتظرة للأمطار".. تغيرات جوية جذرية لصالح المملكة في هذا الموعد

اندفاع أحواض علوية باردة تزامن هبوب تيارات دافئة من عروض شبه مدارية

تفيد مؤشرات أولية إلى حدوث تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية لصالح شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص خلال الثلث الأخير من شهر فبراير، ويُتوقع أن تعمل هذه التغيرات على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، وعودة فرص الأمطار على أجزاءٍ من السعودية.

تأتي هذه التغيرات المرتقبة على الأنظمة الجوية كنتيجة لارتفاع الضغط الجوي في مناطق مهمة من القارة الأوروبية والقطب، ما سيسمح بعودة اندفاع أحواض علوية باردة نحو شرقي البحر المُتوسط وشبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية، واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية على شكل حالات من عدم الاستقرار الجوي تتشكل إثرها السُحب المترافقة بالأمطار الرعدية.

ولا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالات الجوية المرتقبة خلال الثلث الأخير من فبراير، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن، وفق موقع "طقس العرب".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 11:33 AM

اندفاع أحواض علوية باردة تزامن هبوب تيارات دافئة من عروض شبه مدارية

"عودة منتظرة للأمطار".. تغيرات جوية جذرية لصالح المملكة في هذا الموعد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تفيد مؤشرات أولية إلى حدوث تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية لصالح شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص خلال الثلث الأخير من شهر فبراير، ويُتوقع أن تعمل هذه التغيرات على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق، وعودة فرص الأمطار على أجزاءٍ من السعودية.

تأتي هذه التغيرات المرتقبة على الأنظمة الجوية كنتيجة لارتفاع الضغط الجوي في مناطق مهمة من القارة الأوروبية والقطب، ما سيسمح بعودة اندفاع أحواض علوية باردة نحو شرقي البحر المُتوسط وشبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية، واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية على شكل حالات من عدم الاستقرار الجوي تتشكل إثرها السُحب المترافقة بالأمطار الرعدية.

ولا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالات الجوية المرتقبة خلال الثلث الأخير من فبراير، نظراً لبُعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الآن، وفق موقع "طقس العرب".

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