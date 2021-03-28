"بيئة جدة" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للدرن بمجموعة أطباء بيطريين

قدموا نصائح وإرشادات لمربي الماشية توخياً للحيطة والحذر وضماناً لسلامة الجميع

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في فعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن لعام 2021م.

وشارك خلال هذه الفاعلية عدد من الأطباء البيطريين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم نبذة عن النصائح والإرشادات لمربي الماشية توخياً للحيطة والحذر، وضماناً لسلامة الجميع بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة مع التركيز على أهمية الاستخدام السليم للمضادات الحيوية في الإنسان والحيوان حتى لا يؤدي إلى السل المقاوم للأدوية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن مرض السل في الحيوانات يتميز بأعراض تنفسية وهضمية قد تكون في بعض الحالات غير واضحة تماماً، فقد تنحصر أعراض المرض في الهزال فقط ومن هنا تأتي أهمية اختبار المرض بشكل فوري في الحيوانات الحية إذا ما كانت هناك شبهة في الإصابة.



وأضاف "الشيخ": يجب تجنب تناول الحليب الخام غير المبستر أو المغلي، كما يجب طهي اللحوم جيداً قبل تناولها للوقاية من مرض السل البقري، كما أوضح عن إمكانية انتقاله عن طريق تناول الأعلاف والمياه الملوثة.

من جهتها، أوضحت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بمحافظة جدة الدكتورة منال مطر الدعجاني أن الفاعلية تمت بمشاركة عدة جهات بهدف زيادة نشر التوعية بمرض الدرن وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه، وإبراز جهود الوزارة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الدرن للسيطرة للقضاء عليه.

وقد حرصت الجهات المشاركة أن تكون الفعالية وفقاً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعمول بها في ظل جائحة كورونا.