فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443 05:46 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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