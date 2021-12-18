فلسطين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و346 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.