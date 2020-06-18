تنبيه من "الأرصاد" لجازان و5 من محافظاتها.. هطولات ورياح سطحية

في حالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً وتضم تدنياً في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: الريث، وفرسان، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:04 PM

في حالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً وتضم تدنياً في مدى الرؤية الأفقية

تنبيه من "الأرصاد" لجازان و5 من محافظاتها.. هطولات ورياح سطحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: الريث، وفرسان، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

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