"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي (547845) حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536859) حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8758) إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 112حالة