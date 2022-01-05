السديس يشيد بقرار الوزراء بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجب إسلامي

يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على هذه الفئة الغالية التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام رعاية المسنين وما يمثله من واجبٍ إسلامي ودورٍ إنساني.

وأوضح أن قرار الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته يوكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على هذه الفئة الغالية، التي قدمت الكثير في خدمة بلادنا المباركة، وأن رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير الحياة الكريمة لهم أكّدت عليها الشريعة الإسلامية السمحة.

وبيّن الشيخ السديس؛ أن الاعتناء بكبار السن والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم من مظاهر الرحمة التي أوصى بها نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في تعامله معهم، فرعاية المسنين والعمل على حقوقهم، من الأعمال الجليلة التي تحث عليها قيمنا الإسلامية الأصيلة.