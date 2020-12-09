أمانة العاصمة المقدسة تكرّم مواطناً أبلغ عن رمي مخلفات البناء في الطرق

"الزايدي": لا نألو جهداً في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية

كرَّم وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي المواطن أحمد بن غالي الصاعدي؛ وذلك نظير إبلاغه عن آليات مخالفة تقوم برمي الدمار ومخلفات البناء في الطرق والأراضي الفضاء بمكة المكرمة.

وقال المهندس عبدالله الزايدي: إن مخلفات البناء ونواتج الحفر من أحد أبرز عناصر التلوث البصري، مؤكداً أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدياتها الفرعية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظاً على المنظر العام، مثمناً حرص المواطن على الحفاظ على الممتلكات العامة ووعيه لتعزيز الصحة العامة، وتعاونه مع الجهات المختصة لخدمة مصلحة الوطن، مؤكداً أن المواطن هو "عين الأمانة".

وحثّ "الزايدي" المواطنين بالمساهمة في الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر الرقم (٩٤٠) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، للحفاظ على نظافة العاصمة المقدسة.