الجوازات: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال والترحيل للوافد عقوبة نقل أو تشغيل المتسللين

أكدت على التشهير بالمنشأة المخالفة وحرمانها من الاستقدام لمدة خمس سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات على أصحاب المنشآت بعدم القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، منوهة إلى أنه في حال ارتكاب المنشأة لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها "100.000" مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وحذرت المديرية كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية "100.000" مائة ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً، والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل "بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل" أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن "15.000" خمسة عشر ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى "100.000" مائة ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.



وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة؛ حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة.

