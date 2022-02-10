"التحالف" يعلن: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات

طلب من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات.
وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع.
وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

ميليشيا الحوثي التحالف

5

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 04:28 PM

طلب من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة

"التحالف" يعلن: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,484

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات.
وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع.
وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي التحالف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022