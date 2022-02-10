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طلب من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة

"التحالف" يعلن: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات.

وطلب "التحالف"من المدنيين بصنعاء إخلاء مواقع مدنية مستخدمة عسكريًا خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادي لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع.

وقال "التحالف": الحوثيون اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.