في رحلة البحث عن نقاط اليابان .. المنتخب السعودي يغادر إلى طوكيو

استدعاء "لاجامي " واستبعاد " الشهري"

بعد تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً، أمس الخميس، على حساب شقيقه العماني بهدف دون مقابل، غادرت بعثة الأخضر، جدة، متجهة إلى طوكيو العاصمة اليابانية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني في الأول من فبراير المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان مدرب الأخضر الفرنسي "هيرفي رينارد " قد استبعد المهاجم «صالح الشهري»، من القائمة بسبب الإصابة حسب تقرير الجهاز الطبي، فيما استدعى علي لاجامي المدافع للانضمام إلى صفوف المنتخب.