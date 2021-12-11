"القصبي": زيارة ولي العهد للكويت تؤكد الروابط التاريخية المتجذرة بين الجانبين

قال: لقاءات رجال الأعمال بالدولتين تُعزز التعاون التجاري والاستثماري

قال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: إن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- للكويت الحبيبة، تؤكد الروابط التاريخية المتجذرة والوشائج الأخوية بين الجانبين.

ولفت القصبي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن حضور رجال الأعمال السعوديين ولقاءهم بأشقائهم في الكويت يعزز تعاوننا التجاري والاستثماري.

وكان القصبي قد وصف جولة سمو ولي العهد بدول مجلس التعاون، التي بدأت بزيارة سلطنة عمان، ثم الإمارات، وقطر، والبحرين، وانتهت بزيارة دولة الكويت؛ بأنها تُكَرس للشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج العربي وتحقق التكامل الاقتصادي بينها.