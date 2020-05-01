"سبق" ترصد غيابًا تامًا للوقاية من "كورونا" في سوق "خضار عفيف"

عمالة أجنبية تبيع وتزاحم بين المتسوقين داخل المحال

رصدت "سبق" اليوم خلال جولتها في سوق الخضار المركزي بمحافظة عفيف، غياب الوقاية بين المتسوقين والباعة والإجراءات الاحترازية من التعرض لانتقال فيروس كورونا إذا كان يحمله أحد بينهم، لا سمح الله.

ولاحظ "المحرر" تزاحم المتسوقين بين الباعة، وأغلبهم عمالة أجنبية، داخل المحال وعلى مداخلها، دون التزام بالتباعد بين بعضهم للمسافة الآمنة، فضلاً عن عدم ارتداء الكثير منهم للكمامات أو القفازات ؛ ما ينذر بوقوع كارثة -لا قدر الله- حين يتعرض أحدهم للإصابة ويرتاد هذا الموقع.