"أمير عسير" يوجّه إدارة التعليم بمتابعة شركات النقل المدرسي

بعدما تلقّى شكوى والد طالب "ذوي إعاقة" من الشركة المتعهدة

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.

وأكد أمير منطقة عسير أن الاهتمام بالطلاب بشكل عامّ وذوي الإعاقة بشكل خاص، يأتي في أولويات عمل الوزارة؛ لافتًا إلى أن توفير سبل الراحة والعناية بهم محلّ حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة.

وأكد أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.

يُذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرَض على الأمير تركي بن طلال -خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير- مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل، والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم؛ حيث الْتقى أمير المنطقة مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير، ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء؛ مؤكدًا في ذات الوقت عدم قبول أي تقصير لأي سبب كان.