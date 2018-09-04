"أمين عسير" يتفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية

وجّه المقاول بإيجاد مصادر مياه جديدة وسرعة الإنجاز

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ضرورة إنجاز مشاريع الواجهة البحرية قبل موسم الشتاء لاستقبال مرتاديه، وليكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى المنطقة.

وأوضح الحميدي خلال زيارته للمشروع بحضور رئيس بلدية الساحل، وفريق الإشراف، أن هذا المشروع يعد بصمة مميزة وعلامة فارقة جميلة للمشاريع التي قدمتها أمانة عسير للمنطقة؛ لا سيما وأنه يحظى بمتابعة مستمرة من أمير عسير ونائبه؛ مشيراً إلى أن مشروع واجهة عسير البحرية يهدف إلى العناية بسواحل المنطقة وتحويلها إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة.

وشملت الجولة مرسى اليخوت، والممشى العام، والحدائق، والمباني الإدارية والخدمية.

ووجّه "الحميدي" المقاول المنفذ للمشروع بأهمية إيجاد مصادر مياه جديدة لري المسطحات الخضراء للمشروع، وضرورة سرعة الإنجاز للأعمال القائمة؛ منبهاً إلى أهمية رسم آلية الاستثمار في المواقع المخصصة للمشروع؛ ليكون الموقع سياحياً طوال العام.

وعلى صعيد متصل تجوّل "الحميدي" على الساحات البلدية بعقبة ضلع على الطريق الدولي (أبها- جيزان)، وأوضح أن هذه الساحات تعتبر متنفساً للعابرين على هذا الطريق ومن الضروري عمل الصيانة المستمرة لها.

وفي نهاية الجولة قال "الحميدي": إن منطقة عسير تحظى بمشروعات تنموية واعدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.

جدير بالذكر أن مشروع واجهة عسير البحرية يُعد الأضخم على ساحل عسير؛ حيث يزيد طوله على 4كم، ويضم ساحة للاحتفالات والمارينا، وممشى الكورنيش، والجلسات، والمطلات، وعدد من الكافيهات والمطاعم والمسطحات الخضراء.