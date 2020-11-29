فرنسا تسجل 198 وفاة ونحو 10 آلاف إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 198 حالة وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفيات والإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.

واستقبلت المستشفيات 650 مصابًا جديدًا بالفيروس، مقابل 973 مريضًا تم استقبالهم يوم السبت الماضي، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 مريضًا يوم السبت.

يُذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325 وفاة، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483 إصابة.