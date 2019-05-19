أفغانستان تغلق مصرف إيران لتورطه في غسيل أموال

متحدث البنك المركزي: لم يقدم أي إسهام لتنمية اقتصادنا

أعلن مسؤول أفغاني إغلاق البنك التجاري الإيراني الوحيد في البلاد، وكشف أن الإغلاق تم لتورط البنك في غسل أموال.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد عن إميل هاشور المتحدث باسم البنك المركزي الأفغاني، القول إن البنك ألغى ترخيص التشغيل الخاص ببنك أريان الإيراني، ومقره كابل.

وقال هاشور إن المصرف الإيراني لم يقدم أي إسهام لتنمية الاقتصاد الأفغاني.

جدير بالذكر أن بنك أريان تأسس عام 2004 كمشروع مشترك بين بنكي ملي وصادرات الإيرانيين.

وبحسب موقع «إيران ووتش» فإن المعاملات الأجنبية التي يجريها البنك تخضع للعقوبات الأميركية التي كانت الولايات المتحدة قد أعادت فرضها على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.