رعب تجسس "بيجاسوس" يدفع الإسرائيليين إلى التسابق لشراء الهواتف غير الذكية

زيادة الطلب على الأجهزة العادية بنسبة 200%

ارتفع الطلب في إسرائيل على الهواتف غير الذكية بنسبة 200 في المائة، الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن استخدام الشرطة برنامج بيجاسوس للتجسس على مسؤولين ونشطاء إسرائيليين، بحسب ما أوردت "الحرة" في تقرير اليوم (الخميس).



وبين مدير علامة "نوكيا" التجارية لياف رون، أن هناك زيادة كبيرة في مبيعات الهواتف من الجيل القديم، وهذه الزيادة جنونية.



من جانبه، أفاد موقع "والا" الإخباري، بشراء أكثر من 4000 هاتف نوكيا بسيط خلال الأيام الثلاثة الماضية، وعادة يباع ما بين 1000 و2000 جهاز في الأسبوع العادي.



والدافع وراء القفزة في مبيعات الهواتف غير الذكية، هو قلق الإسرائيليين من برامج التجسس المتطورة مثل بيجاسوس، بعد تقارير كشفت أن الشرطة تجسست على مدنيين.



وتتمتع الأجهزة التي لا تستخدم الهواتف الذكية باتصال إنترنت محدود ولا تسمح بالتالي بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ولا منصات المراسلة مثل واتساب وتيلغرام، ومسنجر، وغيرها، مما يزيد من صعوبة اختراقها.