"المطرية" مستمرة و"الغبار" ينتصف.. "خارطة الهطولات" يرسمها "المسند"

قال: سحب مؤثرة بأجزاء من مرتفعات السروات والرياح غربية ورطبة ونشطة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الربيعية مستمرة.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "قد تتشكل اليوم السحب المؤثرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من: #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وربما تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من منطقتي #تبوك و#الجوف وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية ورطبة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على السهل الساحلي الغربي.. هذا والله أعلم".

وحول الغبار، قال "المسند": "هذا العام ـ ولله الحمد ـ انتصف موسم #الغبار، ولم يثر إلا على نطاق جغرافي ضيق، وفي فترة زمنية محدودة، وسينتهي موسمه الربيعي بعد نحو 50 يوماً.. هذا والله أعلم".

