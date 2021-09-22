تدشين برنامج نمو لتأهيل المتطوعين الصحيين بـ "أم القرى"

لنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين ممارساته

‬ دشنت جامعة أم القرى، بالتعاون مع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، برنامج "نمو" لتأهيل المتطوعين الصحيين، ونشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين ممارساته.

جاء ذلك، برعاية وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع، د. علي الشاعري، وحضور عميدة كلية طب الأسنان، د. مشاعل القحطاني، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية، د. محمد الشريف، والمشرفة العامة على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، د. سمية شرف.

وأوضح د. علي الشاعري أن تأهيل وتدريب المتطوعين يعد ضمن الأهداف المحققة لجودة العمل التطوعي المقدم لخدمة الفرد والمجتمع، ولاسيما خلال المواسم مثل الحج والعمرة والزيارة داخل مكة المكرمة والحرمين الشريفين، والمستشفيات والمراكز الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية.

وأفادت د. سمية شرف بأن البرنامج يهدف إلى تدريب 1000 مؤهل لميدان التطوع الصحي، بالتنسيق مع كلية طب الأسنان ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، ويدعم منظومة التَّطوع من خلال بناء قدرات المتطوعين وإكسابهم المعرفة حول ثقافة العمل، علاوة على إعداد قادة التَّطوع الصحي وتمكينهم من الإدارة في المجال ذاته.

بدورها، لفتت عميدة كلية طب الأسنان، د. مشاعل القحطاني، إلى أن فكرة البرنامج جاءت لتمكين الكوادر الصحية من منسوبي الجامعة من العمل، وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة في التعامل مع الحالات المختلفة بمهنية عالية؛ للمساهمة في تطوير ميدان التطوع الصحي بما يتوافق مع متطلبات التطوع في وزارة الصحة.