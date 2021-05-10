أمير حائل يوجّه بتكثيف أعمال اللجان الميدانية خلال أيام العيد

أهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اللجان الميدانية التابعة لمركز الأزمات بالمنطقة، بتكثيف أعمالها لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأهاب بالتعاون في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة المجتمع؛ مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالتعليمات والأنظمة والإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى أكدت الجهات الأمنية بالمنطقة، تكثيف جهودها خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ مشددة على تطبيق الجزاءات وفق النظام لمخالفي الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.