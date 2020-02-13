"المحور الثاني" ضمن أعلى 5 برامج بودكاست استماعًا بالمملكة

في فئة "التجارة والأعمال" ووفقًا لتصنيف آبل

جاء بودكاست "المحور الثاني" ضمن أعلى خمسة برامج بودكاست استماعًا في فئة التجارة والأعمال بالمملكة وذلك وفقًا لتصنيف آبل، حيث بلغت إحصاءات الاستماع العامة 49 ألف استماع على مستوى المملكة خلال 91 يومًا (منذ إطلاقه في 15 نوفمبر 2019).

وتُعد الجمارك السعودية أول جهة حكومية تستفيد من البودكاست القصصي كوسيلة لإيصال رسائلها ولإثراء المحتوى، بالتعاون مع شركة ثمانية الرائدة في مجال البودكاست.

وتهدف الجمارك من خلال ذلك إلى تقديم محتوى اقتصادي وتجاري ممتع ومفيد وبطريقة مختلفة، بالإضافة إلى سعيها لاستثمار الإمكانات القصصية الموجودة في البودكاست لنشر الوعي في المجتمع ولإبراز جهود الجمارك ومنسوبيها، كما تهدف الجمارك إلى توثيق الساحة الاقتصادية السعودية في مرحلة التحول التي تشهدها المملكة.

ويأتي اسم "المحور الثاني" الذي اختير ليعبر عن ذلك البودكاست القصصي مقتبسًا من رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التي تقوم على ثلاثة محاور، ثانيها "اقتصاد مزدهر"، حيث يوثق البودكاست عملية التحول لحظة بلحظة، عارضًا كيف كنا، وكيف أصبحنا، وإﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﻄﻤﺢ أﻥ ﻧﻜﻮﻥ.

وتتضمن الرؤية العامة للموسم الأول لبودكاست "المحور الثاني" صنع 16 حلقة بواقع حلقة كل أسبوعين وفعالية كل ثلاثة أشهر، وتستهدف قطاع الأعمال بمن فيهم التجار والمهتمون بالتجارة وجمهور البودكاست القصصي الناشئ.

للاستماع إلى الحلقات:

https://apple.co/3bA6fEO